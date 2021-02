Silvestri: "Lockdown non sostenibile, serve compromesso"

(Adnkronos)

"Chi continua a pensare, e soprattutto a decidere, come se di scogli ce ne fosse soltanto uno (il virus, da fermare a qualunque costo, e tutto il resto non conta) prima o poi dovrà prendere atto che questo approccio non è sostenibile, e che bisogna trovare delle soluzioni di ragionevole compromesso, mentre aspettiamo che i vaccini ci tirino fuori da questa brutta situazione". Lo scrive su Facebook il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta.

"Cominciano ad emergere dati importanti sugli effetti delle chiusure prolungate delle scuole sulla salute mentale dei ragazzi. E' questo un esempio di come la pandemia ci abbia messo nella difficile posizione di una nave che deve navigare tra due scogli: da un lato il virus e dall'altro i danni economici, sociali e psicologici causati dalle chiusure", osserva Silvestri.

Lo studio inglese, citato da Silvestri, è stato pubblicato sul 'British Medical Journal', e mostra che i tassi di depressione dei bambini sono aumentati significativamente durante il blocco, rispetto a 18 mesi prima, con un effetto medio-grande.