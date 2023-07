Silvio Berlusconi, la notizia della morte per l’Europa

"Un saluto affettuoso a tutti".

La notizia si è diffusa rapidamente, facendo il giro del mondo. La morte di Silvio Berlusconi non è solo un evento italiano. Ha segnato mezzo secolo di storia economica e politica, divenendo, con la discesa in campo e la guida del governo italiano, un personaggio globale. Il suo rapporto con l'Europa è stato intenso e allo stesso tempo tormentato. Con la collocazione di Forza Italia nel PPE, ha garantito per la Lega e per l'Alleanza nazionale, sdoganando a Bruxelles i governi di centrodestra. Con la crisi del 2011, di fatto il momento che segna l'inizio della discesa ripida della sua parabola politica, ha vissuto con le istituzioni europee e con le grandi cancellerie, si pensi ai rapporti con Merkel e Sarkozy, uno scontro mai riassorbito. Oggi anche la comunità internazionale si interroga su quello che sarà senza di lui e anche su quanto Berlusconi, nel bene e nel male, abbia contribuito a scrivere la storia recente dell'Europa. (VIDEO)

"Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di kapò".

