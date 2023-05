Simona Ventura e il matrimonio rimandato tre volte: cosa è successo - Video

Simona Ventura si sposerà presto con Giovanni Terzi. La data sarebbe già stata fissata, ma ad oggi non l’hanno ancora resa nota. Forse per scaramanzia visto che, come ha rivelato la conduttrice a 'Che Tempo Che Fa', il matrimonio è già stato rimandato tre volte.

Incalzata da Fabio Fazio, se le ha chiesto se le è stata fatta la fatidica domanda, Ventura in un esilarante botta-risposta spiega che con "Giovanni ne avevamo parlato tre anni fa: avevamo deciso una data e poi è scoppiata la pandemia. Poi abbiamo deciso una seconda data ed è scoppiata la guerra in Ucraina”. Un assist per Mara Maionchi che è intervenuta a gamba tesa: “E va beh…ma allora scusa non decidete più!”. (Immagini Raiplay.it)