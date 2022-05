Simone Costenaro: “Mister Soldino, la scuola che insegna ai bambini come funziona il denaro arriverà anche online”

Il percorso permette ai più piccoli di comprendere l’importanza del risparmio e della diversificazione degli investimenti

Vicenza, 3 maggio 2022. Comprendere sin da piccolissimi il valore del denaro e, soprattutto, l’importanza di saperlo gestire. Sono obiettivi che tutte le famiglie dovrebbero porsi per i propri bambini, per far sì che diventino adulti consapevoli. Ai più piccoli, chiaramente, non si può parlare di tassi d’interesse e investimenti, ma con gli strumenti giusti è possibile far breccia nella loro quotidianità. Uno di questi è Mister Soldino, il progetto ideato da Assicuratore Facile Srl con Broker Senza Sorprese Srl, che dopo il successo registrato dal percorso proposto nelle scuole - che si compone anche di due libri uno, con fumetti e disegni da colorare, destinato ai bambini da 6 a 12 anni, e l’altro per i loro genitori – nei prossimi mesi arriverà anche online, con una serie di video.

“I genitori raccontano che dopo aver seguito il percorso i bambini risultano più consapevoli, fanno meno capricci e non chiedono più di avere mille cose diverse. Anche il feedback delle insegnanti è molto positivo” spiega Simone Costenaro, fondatore di Assicuratore Facile e ideatore del progetto, che, spinto dagli ottimi risultati ottenuti con il percorso in presenza, lavora già alla versione online, pronta per l’estate: “Ci saranno una serie di clip in cui una bambina spiegherà i diversi argomenti ai coetanei e, a corredo di ciascuna, un breve video in cui un’insegnante si rivolgerà ai genitori”. A convincere è proprio l’impostazione di Mister Soldino, che ruota attorno ai concetti di diversificazione e di priorità degli investimenti.

“Spieghiamo ai bambini che bisogna usare tre ‘cassettine’: il portamonete, per le piccole spese di ogni giorno, come un gelato; il salvadanaio, in cui accumulare il denaro per un acquisto più importante in programma per l’anno, che risulta più semplice da realizzare se ce lo si pone come obiettivo, e la cassaforte per i sogni, in cui accumulare risparmi per quando si sarà grandi” aggiunge Costenaro, sottolineando come anche gli psicologi consultati ritengano che “fissare questo tipo di concetti ora rappresenti un dono per il futuro dei bambini, poiché si acquisisce un metodo da utilizzare anche da adulti”. Importante, poi, è anche l’aspetto educativo, perché fissando un obiettivo e impegnarsi per raggiungerlo contribuisce anche ad aumentare l’autostima dei piccoli. Maggiori informazioni su https://mistersoldino.com/

