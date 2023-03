Simonetta Ravizza, la montagna è chic

Una collezione interamente total white, composta da 18 look che esplorano i confini della maglia e della pellicceria ad alta quota. E’ l’essenza dell’autunno/inverno 2023-24 firmato Simonetta Ravizza, che la stilista ha ribattezzato ‘la mia montagna chic’: linee essenziali e pulite che si traducono ora in capispalla in mongolia, ora in cargo pants contemporanei, abbinati a tessuti scuba o tecnici. “Per questa collezione - spiega Simonetta Ravizza all’Adnkronos - ho usato molta mongolia e capra cachemere, abbinati a tessuti più tecnici come lo shearling, lo scuba, lo chiffon e la maglieria. La pelliccia è nel mio Dna ma i capi sono animal friendly. Io la chiamo una collezione ‘dopo sci’ perché non è tecnica, rappresenta il mio modo di vedere e interpretare la montagna”.

Eleganza è la parola chiave della collezione, composta da abiti, gonne, piumini, capispalla in mongolia e montone. La mongolia arricchisce l'anorak jacket, mentre la capra-cashmere è leggerissima da indossare e si alterna alle linee dei cappotti dalle lunghezze maxi e midi e dei bomber over. Sporty and chic. Gli accessori completano lo styling: dalle borse Furrissima mini pocket e maxi pocket, ai colbacchi, passando per fasce e giacche cappuccio. “Mi piace rivolgermi a una donna chic, con linee essenziali e pulite - sottolinea Ravizza. Sono capi timeless, che si possono indossare anche dopo diverse stagioni”. (di Federica Mochi)