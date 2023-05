Simoni (FBK): ‘Funzionalità e sicurezza app wallet sarà testata con cittadini’

“Realizzeremo insieme a PagoPA una piattaforma con funzioni specifiche e profilate, per provarla sceglieremo un gruppo di cittadini con competenze digitali diverse, compreso chi non sa nulla di digitale, in modo da far emergere subito i problemi”. Così Andrea Simoni, segretario generale della Fondazione Bruno Kessler, ha spiegato i prossimi passi nella realizzazione dell’e-wallet italiano al Festival dell'Economia di Trento. Il wallet europeo è un progetto digitale che servirà a fornire prova dell’identità personale, firmare documenti o acquistare farmaci in qualunque parte dell'Unione.