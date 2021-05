Simulatori di guida professionali. ASI firma un protocollo con la Lega

È targato ASI Sicilia il nuovo progetto della Lega Italiana Centri di Simulatori Guida. Grazie al certosino lavoro svolto dal Presidente Regionale Maria Tocco, insiema al Presidente della LICS Salvatore Ciaccio, al dirigente toscano Massimo Cecchi e al responsabile della comunicazione Alessio Iuorio, è stato siglato un protocollo d’intesa firmato poi dal Presidente Nazionale ASI Claudio Barbaro che sancisce una collaborazione proficua per promuovere l’affascinate mondo dei simulatori di guida professionali, frequentato anche dai piloti di Formula Uno. La Lega Italiana Centri Simulazione “LICS” è un associazione sportiva che promuove il Simracing come sport tramite i centri di simulazione di guida, dove sarà possibile allenarsi grazie ai coach del centro. Si tratta di vere e proprie società sportive che aiutano appassionati ed atleti nel loro percorso formativo sportivo. Nei prossimi mesi saranno organizzati i primi eventi in tutta Italia con le associazioni che aderiranno al progetto.

