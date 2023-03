Cgil, Cisl e Uil chiedono al governo di riprendere subito il confronto per rafforzare il dialogo sociale e delineare le priorità da affrontare: superbonus, aiuti alle imprese, ddl sulla non autosufficienza. I sindacati nell'incontro previsto per domani faranno una comune valutazione sullo stato dei rapporti con il governo, sulla questione fiscale ma anche su pensioni, salute e sicurezza.