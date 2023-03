Sindaco Acireale: "Impareggiabile occasione per il terzo Carnevale in Italia''

"Il Carnevale costituisce un’impareggiabile occasione di promozione non solo per Acireale, ma per l’intero territorio che insiste sulla nostra Città, ben oltre il comprensorio del quale siamo riferimento, e per tutta la Sicilia". Lo afferma all’AdnKronos il sindaco di Acireale, Stefano Ali’.

"Nel corso degli anni - aggiunge- abbiamo apportato vari accorgimenti affinché la manifestazione potesse procedere al passo con i tempi ed anche l’introduzione del biglietto di ingresso a pagamento è stata vagliata accuratamente, così da risultare il più sostenibile possibile, in particolare per le famiglie, segmento al quale il nostro Carnevale si rivolge".

"Le sfilate dei carri -evidenzia il primo cittadino acese- sia allegorici che infiorati, nonché dei gruppi mascherati e delle maschere isolate vengono impreziosite da spettacoli, il tutto inserito nel calendario che la Fondazione, di anno in anno, riesce a varare con spirito di abnegazione a sacrificio ed alla quale rivolgo un ringraziamento - conclude il sindaco Ali’- nel quale accomuno gli artigiani carristi, innanzitutto, e tutti coloro che si adoperano per tenere alta la tradizione del Carnevale di Acireale, non a caso indicato dagli addetti ai lavori come il terzo in Italia".