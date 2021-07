Sindaco Ciccone: 'Bene meeting Fondazione Magna Grecia a Scilla'

Il castello Ruffo di Scilla ha ospitato nella Sala d’Armi la conferenza stampa di presentazione del meeting internazionale 'Sud e Futuri III- Rinnoviamo il mezzogiorno' organizzato dalla Fondazione Magna Grecia costituita nel 1986 per promuovere lo sviluppo economico e sociale del Sud Italia. I giornalisti Paola Bottero e Alessandro Russo hanno coordinato i lavori della presentazione dell’evento culturale.

Il sindaco di Scilla Pasquale Ciccone ha ringraziato gli organizzatori per aver scelto la cittadina della Costa Viola: "Dobbiamo puntare in alto e portare anche degli obiettivi concreti. Abbiamo bisogno di un fare progettuale per essere pronti a dovere concorrere con il nord. L’Università potrebbe supportare il Comune". E proprio il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Santo Marcello Zimbone, in occasione dell’inaugurazione della mostra sui beni confiscati ha parlato di "cultura che tutti ci invidiano. Sta a noi cogliere l’opportunità. Stiamo cercando di trasferire le nostre energie. Stiamo cercando di fare rete con le istituzioni".

Per il presidente della Fondazione Magna Grecia Nino Foti, l’Italia riparte dal Sud e dalla consapevolezza della nostra capacità "insieme per uno scopo comune".