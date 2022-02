Sindaco di New York: "Il formaggio è come l'eroina"

Adams, vegano, ha fatto il paragone in un intervento nell'ambito della sua campagna per convincere i newyorkesi ad adottare una dieta più basata su frutta e verdura

Primo passo falso del neo sindaco di New York, Eric Adams, che, da vegano convinto, ha paragonato il formaggio all'eroina, provocando reazioni tra l'ironico e il costernato. "Il cibo è una droga, crea dipendenza - ha detto l'ex poliziotto diventato sindaco - se prendiamo una persona dipendente dall'eroina e la mettiamo in una stanza, e un'altra dipendente dal formaggio e glielo togliamo, vi sfido a riconoscere la persona dipendente dall'eroina da quella dipendente dal formaggio".

Adams è ricorso al curioso paragone in un intervento nell'ambito della sua campagna per convincere i newyorkesi ad adottare una dieta più basata su frutta e verdura. "Più mangiate frutta e verdura, più avete uno stile di vita sano lontano dai cibi conservati, più sarete sani", ha detto il sindaco. "So come mi sento ogni giorno, e voglio che voi vi sentiate così", ha aggiunto il democratico che è diventato vegano dopo aver manifestato sintomi di diabete nel 2016. Adams è anche autore di un libro che illustra il suo regime alimentare.

In realtà, il lancio della campagna salutista di Adams, che vuole aprire centri per la dieta vegana in tutta la città, ancora prima dell'uscita sul formaggio, era stata l'occasione per una polemica, con alcuni media che hanno riportato di aver 'beccato' il sindaco a mangiare pesce.

Adams da parte sua ha invitato i newyorkesi a "ignorare le voci" e a non "preoccuparsi di quello che c'è nel piatto del sindaco Adams".

"Nessuno è perfetto in questa città e io sono il sindaco di New York e sono perfettamente imperfetto", ha risposto ancora ai giornalisti. "La mia è una dieta incentrata sui vegetali, a chi ha domande su quello che mangio rispondo, ho più di 18 anni e so prendermi cura di me stesso", ha aggiunto, cercando di svicolare dal rispondere direttamente alla domanda riguardo agli 'strappi' alla sua dieta.