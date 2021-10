Sindaco Montefelcino: "Scossa avvertita ma nessun danno, solo un po' di spavento"

"Qui è tutto a posto, la scossa è stata sentita ma è stata breve. Stiamo monitorando, ma più per cautela, una pattuglia della protezione civile gira per rassicurare la popolazione ma non c'é al momento nessun problema, né si sono registrati danni a persone o a cose". Così all'Adnkronos Osvaldo Pelagaggia, sindaco di Montefelcino, il comune in provincia di Pesaro-Urbino dove nella tarda mattinata di oggi la terra ha tremato.

"La scossa c'é stata sette minuti prima dell'una - racconta - in ufficio al Comune ma al piano terra non l'ho sentita per niente. Chi era invece al piano di sopra ha avvertito un boato e un piccolo tremolio. Mi chiamavano, mi dicevano 'Il terremoto, il terremoto', ma io non sentivo nulla. Mi affacciavo alla finestra ed era tutto tranquillo e chiedevo 'ma siete sicuri?' Insomma, un po' di spavento, ma la situazione è rientrata".

(di Silvia Mancinelli)