Sindaco Roma, cresce tam tam per Michetti

Comunali Roma, si susseguono in queste ore gli endorsement in favore del professore universitario e avvocato Enrico Michetti, candidato proposto dall'emittente radiofonica romana Radio Radio, esponenti di molti partiti dal forzista coordinatore regionale Claudio Fazzone al leader dell'Udc laziale Antonio Saccone. Hanno espresso il loro sostegno, tra gli altri, il consigliere regionale leghista Ciacciarelli e del movimento Cambiamo di Toti, Adriano Palozzi. Attestati di stima anche dal senatore Francesco Giro, iscritto contestualmente a Forza Italia e alla Lega. Moltissimi esponenti regionali e nazionali di Anci tra i quali Diacetti per 25 anni segretario generale del Lazio. Un apprezzamento che va oltre lo schieramento, dato che i molti sindaci e amministratori locali pro Michetti non sono solo del centrodestra. Michetti 'mette d'accordo' anche romanisti e laziali, con gli endorsement arrivati dal bomber giallorosso Roberto Pruzzo e dallo stopper biancoceleste Angelo Adamo Gregucci.

