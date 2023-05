Mercoledì 19 aprile, la Galleria BPER Banca si presenta per la prima volta a Genova, presso Palazzo Doria Carcassi, con la mostra “Sinfonie d’Arte. Capolavori in dialogo tra Modena e Genova”, realizzata in collaborazione alla Fondazione Carige, aperta gratuitamente al pubblico dal 21 aprile al 23 luglio 2023. Intervenuta a margine Flavia Mazzarella, presidente Bper Banca