Sinner ko in Olanda, eliminato da Ruusuvuori ai quarti

Anche Jannik Sinner si ferma ai quarti di finale. Dopo Musetti a Stoccarda, l'altoatesino viene sconfitto nel torneo di 's-Hertogenbosch. Sull'erba olandese Sinner, n.9 Atp e secondo favorito del tabellone, è stato sconfitto dal finlandese Emil Ruusuvuori, numero 42 del ranking, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, in un'ora e 21 minuti di gioco. In semifinale Ruusuvuori se la vedrà con l'olandese Tallon Griekspoor.