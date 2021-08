Sinner trionfa a Washington, battuto McDonald in finale

Jannik Sinner batte lo statunitense Mackenzie McDonald nella finale del torneo di Washington, conquista a soli 19 anni il terzo titolo in carriera e sale al numero 15 del mondo, suo best ranking. L'altoatesino si è imposto dopo una battaglia di quasi tre ore col punteggio di 7-5, 4-6, 7-5, diventando così il più giovane vincitore di un torneo Atp 500. Per Sinner è il terzo titolo in carriera su quattro finali disputate, il secondo in questa stagione dopo quello vinto all’Atp 250 di Melbourne a febbraio (il primo della carriera lo aveva conquistato a Sofia a fine 2020).