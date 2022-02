Siria, Marone (Ispi): "Alzare attenzione in Europa dopo morte leader Isis"

"Non si può escludere che l'organizzazione o qualche 'lupo solitario' vogliano vendicare la morte di al-Quraishi. Vedendo i precedenti non è un pericolo elevatissimo, ma l'attenzione in Europa deve crescere anche in attesa della proclamazione del nuovo 'califfo', che sicuramente è un momento delicato". Lo afferma all'Adnkronos Francesco Marone, Associate Research Fellow del centro Ispi (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) sulla radicalizzazione e il terrorismo internazionale, evidenziando la possibilità che l'Isis possa vendicare la morte del suo capo, avvenuta nel nord della Siria durante un'operazione delle forze speciali americane.

"Il pericolo c'è", mette in guardia l'esperto, sottolineando come basti l'attivazione di una "singola cellula" per creare un attacco. Negli ultimi anni, precisa, non ci sono stati attacchi "gravissimi" in termini di perdite di vite umane in Occidente, ma piuttosto uno "stillicidio" di operazioni di 'lupi solitari' con "piani molto semplici", la più nota delle quali è l'assassinio del parlamentare britannico, David Amess. Ed è questo lo scenario più probabile che si ripeta dopo la morte di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, che "non aveva il prestigio e la leadership del suo predecessore al-Baghdadi".

Un leader "senza volto, dal profilo basso, di cui sappiamo poco e che in quasi due anni e mezzo non ha lasciato traccia pubblica", ma con importanti capacità organizzative, Marone definisce al-Quraishi, ricordando anche il recente attacco rivendicato dall'Isis contro la prigione di al-Hasakah gestita dalle forze curde. "Un'operazione, che al di là del valore simbolico, ha avuto un esito preoccupante per la fuga di centinaia di prigionieri jihadisti", spiega Marone, ritenendo che il blitz ha dimostrato che l'Isis "grazie alle capacità di al-Quraishi si sia riorganizzato in Siria ed Iraq ed è tutt'altro che sconfitto ed, anche se ha perso il territorio, ha ancora una sua struttura efficace, più decentralizzata rispetto al passato".

Ora, secondo l'esperto, sarà importante capire se il nuovo 'califfo', che potrebbe essere annunciato a giorni come avvenuto dopo la morte di al-Baghdadi, segua la strategia del suo predecessore, ovvero di mantenere il baricentro in Siria ed Iraq, ma allo stesso tempo "costruire una rete a livello internazionale, investendo in territori che prima erano considerati periferie, dall'Africa centrale e subsahariana all'Afghanistan: luoghi dove l'Isis può approfittare della debolezza delle istituzioni. Tuttavia, con il totale ripiegamento della comunicazione e della propaganda a livello della leadership è diventato molto difficile capire quali siano le reali intenzioni dell'organizzazione".

Marone analizza quindi la linea adottata dall'Amministrazione Usa nel contrasto al jihadismo internazionale, sostenendo che - nonostante il successo della recente operazione in Siria - la sensazione è che non sia più una priorità. "La morte di al-Quraishi è un colpo simbolico, ovviamente molto utile per Biden dopo l'umiliazione del ritiro dall'Afghanistan - dichiara - Dall'altra parte l'Isis non è mai stata un'organizzazione carismatica in cui la morte del leader porta alla disgregazione e questo la rende più resistente".

"L'Amministrazione Biden, a parte le questioni interne come la pandemia e la ripresa economica, ora ha molti più problemi urgenti sul fronte internazionale, dalla crisi ucraina ai rapporti con Cina e Russia e l'attenzione verso il Medio Oriente mi sembra limitata - conclude - Per fortuna non ci sono più stati attacchi jihadisti eclatanti anche se ci sono stati episodi gravi come quello della sinagoga in Texas. I gruppi jihadisti si stanno rafforzando nelle aree periferiche che non hanno la capacità di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e di una superpotenza che non sembra più disponibile a impegnarsi in cause lunghe".