Siria, raid Usa nel nord ovest: 13 morti fra cui 4 minori

Almeno 13 persone, fra cui quattro minorenni, sono rimaste uccise nell'operazione anti terrorismo americana avvenuta alle prime ore di stamane in una zona della Siria nord occidentale, dove sono attivi militanti jihadisti. Lo afferma l'Osservatorio siriano per i diritti umani, riferendo che gli americani hanno effettuato attacchi aerei e condotto un'operazione di sbarco a terra cui è seguito uno scontro a fuoco.

L'Osservatorio non specifica quale gruppo sia stato preso di mira dagli americani, nell'operazione avvenuta ad Atmeh, vicino al confine turco, un'area dove sono attivi militanti dello Stato Islamico e al Qaeda. Residenti dell'area hanno riferito di aver udito rumore di esplosioni e colpi di armi da fuoco pesanti.

Il Pentagono ha reso noto di aver condotto "con successo" un'operazione anti terrorismo delle Forze Speciali nella Siria nord occidentale, ma non ha fornito per ora altri dettagli. Non vi sono vittime americane.