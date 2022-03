Sisal, al via iscrizioni a 1a edizione GoBeyond Academy

Da domani sul portale gobeyond.info sarà possibile iscriversi alla prima edizione di GoBeyond Academy, il percorso di formazione gratuito online dedicato ai giovani imprenditori del futuro realizzato da Sisal in collaborazione con Feltrinelli Education, specializzata nella formazione e creazione di percorsi di capacity building in Italia. Gobeyond Academy è uno strumento di supporto ad un mondo, quello dell’imprenditoria giovanile, in continua evoluzione che a livello nazionale necessita di una forte accelerazione.

Dopo anni di attività a sostegno delle startup con la call for ideas GoBeyond infatti, Sisal ha voluto arricchire il proprio impegno attraverso l’hub digitale GoBeyond Academy con l’obiettivo di sviluppare e contribuire a diffondere quella mentalità positiva, coraggiosa, innovativa e sostenibile che sta alla base delle aziende del futuro. GoBeyond si trasforma così in un programma permanente di supporto all’imprenditoria innovativa, ponendosi come punto di riferimento per l’ecosistema delle startup in Italia a 360°, contribuendo attivamente al miglioramento del sistema Paese, aiutando concretamente i giovani imprenditori a sviluppare nuove idee che sappiano contribuire a costruire un futuro sempre più responsabile.

L’Academy è destinata alla startup community di GoBeyond, a tutti gli appassionati del mondo dell’innovazione e a tutta la community di startupper a livello italiano. Il percorso è pensato per supportare anche i partecipanti delle prossime edizioni di GoBeyond e giovani imprenditori con l’obiettivo di far evolvere la propria idea di business trasformandola in un progetto concreto e di successo. Il percorso formativo prevede 11 moduli, suddivisi in 3-4 video pillole da 15 minuti ciascuna, focalizzati su temi come l’imprenditorialità, il business plan e l’impatto del business. Ad accompagnare gli studenti nel corso delle lezioni, ci saranno 11 docenti d’eccellenza selezionati da Feltrinelli Education, con un background eterogeneo e altamente qualificato, provenienti dal mondo accademico, dell’innovazione e dell’imprenditoria. Sul portale gobeyond.info sono già disponibili il programma completo dell’Academy e il modulo di iscrizione.