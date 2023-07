Sistemi ADAS: radar e telecamere per una nuova generazione di sistemi di assistenza alla guida

In occasione della Fiera Automotive Testing Expo Europe 2023 di Stoccarda, Rohde & Schwarz ha presentato una nuova gamma di soluzioni e sistemi ADAS per l’automotive.

Nuovi sistemi ADAS saranno presentati all’Automotive Testing Expo Europe 2023 di Stoccarda. Chipset e centraline per ottimizzare le tecnologie, la Rhode & Schwarz propone nuove soluzioni che coprono radar, Ethernet e connettività 5G.

La comunicazione a banda ultra larga, consente di condividere le chiavi digitali dell’auto, di utilizzare avanzati sistemi di ausilio al parcheggio e inserire da remoto destinazioni sul sistema di navigazione satellitare, così tramite il tester di comunicazione R&S CMP200 della R&S, è possibile effettuare una misurazione accurata sul trasmettitore, ricevitore, tempo di volo e angolo di arrivo.

Il futuro dell’automotive vede le auto a zero emissioni sempre più connesse, la R&S consente di effettuare delle misurazioni sui sistemi automobilistici 5G per una coperta completa che spazia dalla verifica dei segnali RF alle verifiche sui protocolli di rete.

Coprire l’intero ciclo di realizzo, dallo sviluppo di un chipset alle unità di controllo, il tester 5G promosso dalla R&S è in grado di gestire fino a 10 Gbps di dati.

Rohde & Schwarz: una nuova generazione di sistemi di assistenza alla guida

Fondamentale è anche analizzare la qualità dei materiali e il posizionamento dei sensori all’esterno di un’automobile, i sensori parcheggio vanno annegati nei fascino paraurti, grazie alla partnership con Lohnert Elektronik, la Rohde & Schwarz presenta una linea completamente automatizzata per i test di trasparenza dei radar utilizzabili sui più comuni paraurti.

Prodotti che offrono soluzioni mirate per ottimizzare le tecnologie e consentire una facile e rapida applicazione dei sensori nel campo automotive, passando dal banco di prova presente in laboratorio fino alla produzione in serie.