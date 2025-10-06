Situazione a Gaza e Flotilla, informativa del Ministro degli Esteri Tajani

Il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha riferito in Parlamento, prima alla Camera poi al Senato, sull’evoluzione della situazione nella Striscia di Gaza e sull’esito della missione della Global Sumud Flotilla. “Gli italiani fermati dalle autorità israeliane a bordo delle imbarcazioni della Flotilla stanno bene, da venerdì sono previsti i rimpatri. Sono sollevato dal fatto che Israele ha rispettato le regole d’ingaggio per evitare atti violenza o complicazioni nelle operazioni delle forze israeliane, regole concordate anche con il collega israeliano Sa’ar a cui ho chiesto, nel corso di una nuova telefonata, ulteriori garanzie per il trattamento degli italiani”, ha dichiarato il Ministro Tajani. Per quanto riguarda la possibile svolta nello scenario a Gaza il Ministro ha detto: “Per la prima volta dopo due anni di conflitto e immani sofferenze, si intravede uno spiraglio di pace grazie al piano per la soluzione del conflitto che, tra l’altro, prevede il disarmo di Hamas, il rilascio di tutti gli ostaggi, la cessazione delle operazioni militari israeliane a Gaza, il ripristino dell’accesso agli aiuti umanitari, il sostegno al piano arabo per la ricostruzione dei territori”. In merito alle comunicazioni rese dal Ministro degli Esteri sono state presentate e votate due risoluzioni della Maggioranza e una di Italia Viva. Nel dettaglio, la prima che appoggia il piano di pace proposto dal Governo USA, è stata approvata con 182 voti favorevoli, 101 astenuti, la seconda risoluzione è stata approvata con 175 si 108 no e 7 astenuti, la terza con 185 favorevoli e 105 astenuti. Respinta invece con 168 voti contrari e 108 favorevoli, la risoluzione presentata da PD, M5S e AVS.

Il video della seduta alla Camera