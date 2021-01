(Adnkronos Motori)

Nel 2020 Škoda ha consegnato un totale di 1.004.800 veicoli a livello globale, superando il milione di unità per il settimo anno consecutivo. Dopo la sospensione per 39 giorni delle linee di produzione in Repubblica Ceca ed il rallentamento dei canali di vendita internazionali nel secondo trimestre, la casa boema ha avviato piani di ripartenza in ciascun mercato per fornire un supporto mirato alle proprie concessionarie. L'andamento positivo delle consegne nella seconda metà dell'anno ha dimostrato l'efficacia delle misure messe in atto: da luglio a dicembre le consegne globali sono state 578.100 contro le 426.700 unità della prima metà dell'anno. Inoltre Škoda ha confermato il trend positivo in numerosi mercati nei 12 mesi: +56,3 in Turchia e +52,8% in Egitto. In Europa la casa ha raggiunto una quota di mercato del 5,4%, mentre in Russia ha stabilito un nuovo record con 94.600 veicoli consegnati (+6,8%).

Nel 2020 in Italia il brand ha registrato 24.659 immatricolazioni per una quota dell'1,8% (1,4% nel 2019) la più alta mai raggiunta nel nostro Paese. Con 6.038 immatricolazioni complessive la quarta generazione di Octavia, lanciata nel corso del 2020, è stata la Wagon più venduta in Italia. Per quello che riguarda i singoli modelli il bestseller resta la Octavia con 257.400 unità vendute nel 2020 seguita nell'ordine da Karoq (137.200), Kodiaq (131.600), Kamiq (128.500) e Fabia (105.500 unità).

"La consegna di oltre un milione di veicoli in tutto il mondo - ha sottolineato Thomas Schäfer, CEO di Škoda Auto - è un grande successo per noi, soprattutto sullo sfondo della pandemia e del conseguente arresto della produzione per cinque settimane durante la prima ondata in primavera. Ringrazio il team di vendita, gli importatori e i concessionari per questo sforzo congiunto. Un ringraziamento altrettanto grande va ai nostri colleghi della produzione, della gestione della qualità. L'intero team ha dimostrato resistenza e vera passione in questi tempi difficili. Ora possiamo guardare avanti con fiducia: Škoda ha molti nuovi prodotti in cantiere e ho grandi aspettative per loro. Ciononostante, rimaniamo vigili e teniamo d'occhio gli ulteriori sviluppi dei mercati".