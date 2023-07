Skoda Enyaq Coupé RespectLine: una serie speciale

Skoda Enyaq Coupé RespectLine è un allestimento speciale, dal design unico.

Esterni e interni che evidenziano la necessità di proteggere i diritti umani e nello stesso tempo ricordare quanto sia necessario il rispetto per le persone indipendentemente da etnia, nazionalità, età, sesso, religione ed orientamento sessuale: Slkoda Enyaq Coupé RespectLine è un manifesto della libertà.

Il nuovo allestimento della Skoda Enyaq Coupé RespectLine è stato creato con la collaborazione di tutti i team di Skoda Auto, tra cui Sviluppo tecnico, Produzione e Persone.

La vettura apparirà in pubblico per la prima volta il prossimo 21 giugno, al concerto all'aperto della Orchestra Filarmonica Ceca e successivamente al Pride Business Forum e al Prague Pride Festival che si terrà nella capitale dal 7 al 13 agosto.

Skoda Enyaq Coupé RespectLine: una carrozzeria arcobaleno

Martina Zimmermann, Expert Coordinator Diversity di Skoda Auto ha dichiarato: “L'idea di utilizzare un'auto per celebrare la diversità è nata l'anno scorso quando mi è venuta l'idea di dare alla maschera Crystal Face illuminata i colori dell'arcobaleno e questa foto è diventata per noi un simbolo di diversità nel 2022. In Skoda Auto siamo riusciti a completare il progetto RespectLine in tre mesi record, ma il nostro lavoro non si è fermato qui. La promozione dei diritti umani è un processo continuo e come tale richiede tenacia. Quindi stiamo già pensando ai nostri prossimi passi in questo settore”.

La vettura presa come base dell’iniziativa è la Skoda Enyaq Coupé, che ha visto la sua carrozzeria combinarsi con tanti colori diversi.

Il colore bianco originale, che rappresenta l'unità di tutta la vita sulla terra, è stato unito con altri colori, fino alla creazione di innumerevoli sfumature, mentre tutte le tonalità dell’arcobaleno sono presenti nella mascherina Crystal Face con le lamelle verticali illuminate da 131 LED bianchi e multicolori.

Il logo RespectLine creato dal Dipartimento Design di Skoda Auto, è incastonato in un cristallo realizzato dall’antica azienda vetraria ceca.