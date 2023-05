Skoda presenta il piano per la e-mobility

Skoda presenta la sua strategia per una mobilità elettrica sempre più condivisa.

Entro il 2026 il marchio boemo presenterà sei nuovi modelli, entro il 2027 investirà circa 5.6 miliari, Skoda Auto annuncia un’offensiva senza precedenti. BEV small che si posizioneranno nel segmento dei SUV di piccole dimensioni, previsto il lancio anche di uno Sport Utility Vehicle a sette posti denominato “Space” e di un inedito modello Combi.

Modelli equipaggiati con motore a combustione interna ma anche con propulsori ibridi plug-in che continueranno a essere una colonna portante nella gamma Skoda.

Le nuove generazioni di Superb e Kodiaq arriveranno nei prossimi mesi, così come previsto un facelift della Octavia, Kamiq e Scala.

Skoda presenterà nuovi modello sulla base della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen

Quattro veicoli elettrici a batteria completamente elettrici:

● Small: si posizionerà nel segmento B

● Compact: un nuovo modello elettrico che prenderà il posto della Karoq e che si chiamerà Elroq

● Combi: un veicolo multispazio secondo la tradizione del Marchio boemo

● Space: prenderà spunto dalla concept Vision 7S, avrà sette posti e si posizionerà in un segmento alto di gamma.

Klaus Zellmer, CEO di Škoda Auto, commenta: “Con sei nuovi modelli completamente elettrici in segmenti diversi entro il 2026, Škoda Auto si sta muovendo ancora più velocemente verso una mobilità individuale sostenibile ed elettrica. Insieme ai nostri nuovi modelli convenzionali e ibridi altamente efficienti, offriamo il meglio dei due mondi, soddisfacendo, in questo periodo di transizione, le esigenze tanto dei nostri Clienti attuali quanto di quelli che verranno, nel mondo”.

Martin Jahn, Membro del Board di Škoda Auto per Vendite e Marketing, aggiunge: “Entro il 2026, i nostri nuovi modelli elettrici a batteria copriranno tutti i segmenti rilevanti per i nostri clienti. Forniremo veicoli per esplorare il mondo con stile, in modo sostenibile e sicuro, con automobili disegnate secondo il nostro nuovo corso stilistico Modern Solid".