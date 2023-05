Skriniar si è operato: il comunicato

Non c'è pace per la stagione di Milan Skriniar. Il difensore, che ha scelto di non rinnovare con l'Inter e saluterà la squadra di cui era stato scelto capitano a parametro 0 quest'estate, si è sottoposto nella giornata di ieri ad intervento chirurgico.

L'Inter ha comunicato il buon esito dell'operazione sul proprio sito ufficiale: Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac.

Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane.

L'Inter non ha comunicato, in via ufficiale, i tempi di recupero del proprio difensore. Contestualmente al buon esito dell'operazione, la società ha però parlato di percorso riabilitativo da seguirsi nelle prossime settimane. Nelle sue storie Instagram, con cui Skriniar ha informato i tifosi delle proprie condizioni, il difensore ha invece accennato ad una "breve riabilitazione".

Al netto dell'obiettivo quarto posto, è ovvio che la stagione nerazzurra ruoti attorno all'euroderby con il Milan, e che tutti gli sforzi verranno profusi dallo staff per avere il giocatore a disposizione in quella data. Ad oggi, però, le sensazioni non sono positive.

Il rischio, nonostante il trasferimento al Psg sia stato messo in bilico da alcune voci, è che la stagione del difensore, da un punto di vista fantacalcistico, possa considerarsi già conclusa. Peraltro, il difensore è stato operato alla Clinique du Sport di Merignac, in realtà una testimonianza del fatto che il trattamento medico sia stato preso anche in accordo con il Psg, a questo punto futuro club del giocatore senza alcun dubbio.

Fantacalcio.it per Adnkronos