SKS365 lancia Planetwin365.news: sport e intrattenimento a 360 gradi per tutti gli appassionati

Il portale di informazione sportiva si evolve con una grafica rinnovata e contenuti più ricchi. Il brand infotainment sarà presente a bordocampo nelle partite casalinghe della S.S. Lazio fino al termine della stagione

Roma, 14 marzo 2022 – Approfondimenti, analisi, pronostici e una informazione sportiva a 360 gradi. Tutto questo e molto altro sarà disponibile su Planetwin365.News, il portale dedicato al mondo dello sport sviluppato da SKS365 ed evoluzione di PlanetBlog, già online dal 2014. Un prodotto infotainment completo pensato per intrattenere gli utenti prima, durante e dopo i principali appuntamenti sportivi della settimana, e per offrire spunti di dibattito a tutti gli appassionati.

Sul nuovo portale d’informazione sportiva un ampio spazio sarà dedicato ai maggiori appuntamenti di calcio - principale punto di riferimento per gli utenti - ma anche agli eventi di altri sport seguiti da migliaia di appassionati, dal basket alla Formula 1, dal tennis al volley, nonché a "trend topics" su lifestyle e attualità. All'arricchimento di contenuti si affianca l'update grafico e tecnologico, realizzato in collaborazione con Kama.Sport, grazie al quale il sito è stato ottimizzato per i dispositivi mobile, con una veste grafica rinnovata e il nuovo logo ora allineato al brand principale Planetwin365. E per finire, anche il debutto sui grandi campi di calcio: il brand Planetwin365.News, infatti, sarà presente sui Led delle partite casalinghe della S.S. Lazio allo Stadio Olimpico a partire da Lazio-Venezia in programma oggi 14 marzo.

Il rilancio di PlanetNews365.News coinvolgerà anche i canali social attraverso nuove iniziative di engagement come sondaggi e discussioni per rafforzare la community di Facebook, che può contare già su oltre 21mila followers, e per continuare a crescere anche sugli altri canali.

“Planetwin365.News è il risultato di un formidabile lavoro di squadra, un prodotto in grado di offrire ai nostri utenti, con cui condividiamo la passione per lo sport, un’esperienza completa ed interattiva - commenta Anniina Rantala SKS365 Marketing Director –. Attraverso un portale che coniuga l’esperienza decennale nella produzione di contenuti sportivi con un approccio totalmente rinnovato, vogliamo trasmettere al meglio le emozioni che lo sport sa regalare, e siamo sicuri che con questa formula conquisteremo i nostri followers e attireremo l'attenzione di nuovi utenti, così da far crescere sempre più la nostra community".

“Siamo estremamente soddisfatti di offrire alla nostra community un prodotto fresco, intuitivo e mobile friendly, che approfondisce e fornisce spunti di analisi sui maggiori eventi sportivi italiani ed esteri, con uno sguardo anche rivolto alle maggiori kermesse di spettacolo” afferma Eleonora Norbiato, SKS365 Head of Acquisition.

ll sito web di Planetwin365.News è raggiungibile al seguente link:

https://www.planetwin365.news/