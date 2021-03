SKS365: Lara Falzon nominata Chief Financial Officer

(Roma 17 marzo 2021)

Roma, 17 marzo 2021 – SKS365, tra gli operatori leader del mercato del betting e del gaming – attivo in Italia con il brand Planetwin365 – ha annunciato la nomina di Lara Falzon come nuova Chief Financial Officer dell’azienda.

Falzon ha all’attivo una vasta esperienza nel settore, durante la quale ha ricoperto ruoli chiave nella funzione finanziaria per alcuni dei brand dell’industry più noti a livello internazionale, incluso, più recentemente, il ruolo di CFO in NetEnt, dove è stata determinante nel finalizzare l’acquisizione da parte di Evolution Gaming. In precedenza, Lara è stata CFO di Red Tiger, dove ha supervisionato il processo di acquisizione da parte di NetEnt nel 2019. Lara Falzon è membro dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e ha conseguito una Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Malta.

"Sono felice di dare il benvenuto a Lara nel team executive di SKS365 in qualità di nuovo CFO – ha affermato Alexander Martin, CEO di SKS365 – Lara porta con sé una comprovata expertise nelle attività di fusione e acquisizione e nella guida delle operazioni finanziarie sui mercati internazionali, insieme ad una profonda conoscenza ed esperienza del settore gaming. L’area finance è una funzione chiave in SKS365, che supporta attivamente i nostri obiettivi di crescita e redditività, e sono lieto dell’arrivo di Lara a capo di questo dipartimento.”

Il nuovo CFO arriva in SKS365 in un momento di importante sviluppo per l'azienda, che coinvolge sia il business che le attività più squisitamente corporate. La sua nomina rappresenta un nuovo inizio all'insegna della fiducia e dell'ottimismo, vista la sfida economica che il settore sta attualmente affrontando.

"SKS365 è tra uno degli operatori leader in Italia nel settore delle scommesse, sono entusiasta di mettere a disposizione la mia esperienza per dare ulteriore impulso ai piani di crescita e trasformazione dell'azienda. SKS365 opera in un mercato molto complesso e stimolante sia in termini di regolamentazione che di sostenibilità finanziaria. Sono lieta di entrare a far parte di questa realtà e non vedo l'ora di lavorare con il team per portare a termine i progetti cruciali, accelerare la crescita e aumentare il valore per gli azionisti e gli stakeholder", ha commentato Lara Falzon.

La capacità di SKS365 di attrarre talenti come Lara Falzon è un'ulteriore testimonianza dei progressi significativi che l'azienda ha compiuto e continua a compiere nel suo viaggio di trasformazione che la porterà a conquistare e mantenere la leadership del settore.

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584). Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti elevati standard di sicurezza e un’esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita.