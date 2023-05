SLB, Rockwell Automation, Sensia e Cognite collaborano per ottimizzare le prestazioni delle risorse di FPSO

Trasformare flussi di lavoro convenzionali con soluzioni digitali ad alto valore e a basse emissioni di carbonio, per accelerare l'evoluzione delle prestazioni della FPSO.

BRUXELLES, 15 maggio 2023/PRNewswire/ -- Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), Sensia LLC, SLB e Cognite hanno annunciato oggi una collaborazione che accelererà l'evoluzione del settore offshore delle unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO). Le capacità digitali sviluppate dalla coalizione di queste quattro società miglioreranno l'affidabilità, la disponibilità, la sicurezza e l'efficienza di questi asset critici, il tutto riducendo l'impronta di carbonio delle loro operazioni offshore.

"La domanda globale di energia continua a crescere e ogni parte della catena del valore si sta evolvendo per fornire una produzione migliore e più sostenibile ", ha dichiarato Steve Gassen, Presidente, Production Systems, SLB.

"In qualità di integratori di prestazioni digitali, il potere di questa coalizione deriva dalla nostra conoscenza collettiva, dalla competenza e dalla convinzione che un'aperta collaborazione accelererà l'innovazione e la decarbonizzazione. SLB offrirà soluzioni digitali avanzate, competenze nel sottosuolo e capacità di integrazione e gestione di progetti complessi per aumentare l'efficienza e ridurre l'impronta di carbonio delle operazioni, in ogni fase del ciclo di vita della FPSO".

La coalizione integra l'intero ciclo di vita dei dati con funzionalità mirate di automazione, analisi, simulazione e visualizzazione, per migliorare l'efficienza delle prestazioni della FPSO. Ciò si traduce in un utilizzo ottimizzato delle apparecchiature e del consumo energetico, in una maggiore sicurezza, in una riduzione dei rischi di guasto delle apparecchiature e di downtime non pianificati ,oltre che in un processo decisionale strategico più informato.

"In qualità di fornitore leader di moduli di automazione OEM, Rockwell apporta alla coalizione la propria esperienza nei sistemi di controllo e sicurezza per FPSO, oltre a una vasta esperienza nei sistemi di alimentazione. Integreremo il portafoglio di soluzioni digitali avanzate della coalizione, e apporteremo al team funzionalità di rete e di cybersecurity ", ha dichiarato Frank Kulaszewicz, vicepresidente senior, Lifecycle Services, Rockwell Automation.SLB si è aggiudicata un contratto per lo sviluppo e l'implementazione di un sistema di controllo e di una soluzione dinamica di simulazione dei processi per Petrobras. Questa soluzione strategica di simulazione dinamica multifunzionale (MPDS) è in fase di sviluppo in collaborazione con Inprocess Technology and Consulting Group, leader mondiale nel settore MPDS, e Sensia, il principale specialista dei sistemi di controllo e automazione nel settore oil and gas.

La soluzione MPDS sfrutterà l'esperienza di SLB in qualità di produttore di apparecchiature originali (OEM) e nella costruzione e nelle operazioni offshore per fornire un ambiente "digital twin" immersivo per simulare dinamicamente i processi operativi e i loro sistemi di controllo e automazione, addestrare il personale e rafforzare gli elementi di sicurezza in cinque nuove unità FPSO da installare nel giacimento petrolifero di Búzios, nel bacino di Santos, in Brasile

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/4018238/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/slb-rockwell-automation-sensia-e-cognite-collaborano-per-ottimizzare-le-prestazioni-delle-risorse-di-fpso-301822451.html