Slittano i rientri di Lukaku, Chiesa e Pogba In gruppo De Ketelaere. In campo anche Musso

Novità dai campi di allenamento della Serie A: emergenza in attacco per la Fiorentina

Inter: slitta ancora il rientro di Lukaku.

Romelu Lukaku verso il forfait sabato sera al Franchi di Firenze. Oggi pomeriggio infatti l'attaccante belga ha lavorato solo in parte col gruppo partecipando alla parte atletica, ma non a quella tattica per proseguire il suo lavoro personalizzato. Gestione delicata da parte di mister Inzaghi e dello staff medico nerazzurro: massima prudenza, poi domani la decisione definitiva sulla convocazione di Lukaku per il match contro la Fiorentina.

Juventus, Allegri annuncia due assenze contro l'Empoli.

"Al momento Chiesa e Pogba non sono disponibili. Federico ha fatto due allenamenti, Paul si è aggregato solo in parte con il gruppo nell'ultimo allenamento. Domani loro due non ci saranno", queste le parole di mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l'Empoli sui recuperi di Chiesa e Pogba.

Milan: De Ketelaere e Kjaer OK, ci saranno col Monza.

Rossoneri attesi sabato pomeriggio (ore 18) alla sfida al Meazza contro il Monza, valevole per l'11esima giornata di Serie A. Mister Pioli oggi ha ritrovato in gruppo anche Charles De Ketelaere, che si candida per una maglia sulla trequarti. Recuperato anche Kjaer, potrebbe prendere il posto di Gabbia al centro della difesa.

Atalanta: 5 gol in amichevole e si rivede Musso.

Sorride mister Gasperini: dopo i rientri in gruppo nei giorni scorsi di Zapata e Djimsiti, oggi si è allenato con i compagni anche Musso. Superato dall'argentino dunque l'infortunio (frattura scomposta del complesso orbitario/mascellare di destra) patito a metà settembre. Il portiere in campo per 60 minuti nel test odierno contro il Ponte San Pietro e si candida per tornare titolare già domenica al Gewiss Stadium contro la Lazio nella 11a giornata di campionato.

Fiorentina, le condizioni di Jovic e Sottil.

Nella Viola ancora ai box Sottil e niente Inter sabato per l'esterno offensivo, ancora afflitto da un fastidioso mal di schiena. Avanti mancherà anche Jovic, frenato lunedì scorso a Lecce da un problema all'anca e mister Italiano ha pronta l'alternativa Cabral al centro del tridente con ai lati Nico Gonzalez e Kouame.