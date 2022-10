Slow Games vi aspetta al Carducci!

Fa tappa a Lucca Comics & Games, all’interno del padiglione Carducci allo stand CAR347, il tour del progetto “Slow Life – Slow Games: Gioca al ritmo giusto”, campagna di prevenzione dell’azzardopatiache si prefigge di combattere il gioco d’azzardo e di “prevenirlo attraverso una sana educazione al gioco che sia pura passione e divertimento”, come dichiarato dal Dr Maurizio Varese (responsabile del progetto e direttore dell’Area Dipendenze Azienda USL Toscana nord ovest).

Il progetto è stato sviluppato dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, in collaborazione con Lucca Crea grazie al finanziamento del Ministero della Sanità che la Regione Toscana ha destinato alla realizzazione di un piano di contrasto al gioco d’azzardo.

Durante la manifestazione, grazie ai volontari dell’associazione OxyzO – Orizzonti ludici e ai dimostratori delle case editrici coinvolte presenti tutte le mattina dalle 11:00 alle 13:00, si potranno provare i giochi da tavolo selezionati dagli esperti del Game Science Research Center, centro di ricerche creato dalla Scuola di Alti Studi IMT di Lucca in collaborazione con Lucca Crea, e sono: “Beccato”, “Dixit”, “Eryantis”, “Kindomino”, “Manolesta”, “Rush hour” e “Shottentotten 2”.

Tutti i pomeriggi, invece, dalle 15:00 saranno organizzate sessioni di gioco di ruolo dalle associazioni coinvolte dal progetto nelle scuole secondarie di primo grado: Più Prato, Narratori di Mondi, The Agency e Area Games. I master a disposizione nelle varie giornate, presenteranno i seguenti giochi:

Venerdì 28 ottobre: Lost in the Fantasy World, Fate, Unglorious Sea of Bones, Dungeons & Divisions, Omicidio a Villa Garvini e Family Adventure

Sabato 29 ottobre: Lost in the Fantasy World, Fate, Tails of Equestria, Dungeons & Divisions, Omicidio a Villa Garvini, Family Adventure, One Shot World, Lady Blackbird

Domenica 30 ottobre: Mausritter, Fate, Son of the God, Lacrime di Stelle, Dungeon World, Dungeons & Divisions, Omicidio a Villa Garvini, Family Adventure, On Mighty Thews, Klothos

Lunedì 31 ottobre: Lacrime di stelle, Lost in the Fantasy World, Mausritter, Tails of Equestria, Dungeons & Divisions, Omicidio a Villa Garvini, Family Adventure, Lady Blackbird, Klothos

Martedì 01 novembre: Lacrime di stelle, Lost in the Fantasy World, Mausritter, Dungeons & Divisions, Omicidio a Villa Garvini, Family Adventure, On Mighty Thews, One Shot World