Slow Wine all’Aperitivo Festival

Si scaldano i motori per la prima edizione di Aperitivo Festival, in programma a Milano dal 26 al 28 maggio prossimi, in occasione della seconda giornata mondiale dedicata al rito più amato dagli italiani, il World Aperitivo Day, curato da MWW Group, realtà milanese specializzata nella produzione di eventi in ambito enogastronomico, già conosciuta per la Milano Wine Week. Slow Wine e Milano Wine Week da anni collaborano per diffondere la cultura del buon bere consapevole, durante la Milano Wine Week, che da diverse edizioni ospita la presentazione della guida Slow Wine, e in occasione della Slow Wine Fair di Bologna, oltre che dell’Aperitivo Festival.



Slow Wine sarà protagonista della manifestazione portando tutti gli ospiti presenti sulla terrazza del Nhow Hotel di via Tortona 35 a Milano a fare un tuffo nel mar Mediterraneo, grazie alle proposte della redazione di Slow Wine, l’iconica guida ai vini di Slow Food, e di Sfusobuono, il primo negozio on line in Italia focalizzato nella vendita di vino artigianale e di qualità in un packaging alternativo: il bag in box. Sfusobuono lavora in sinergia con Slow Wine da anni: più dell’80% dei produttori selezionati sono presenti nella guida Slow Wine e il premio Vino Quotidiano, che Slow Wine conferisce ai vini perfetti da bere tutti i giorni, è il criterio attraverso il quale Sfusobuono seleziona i vini da inserire in piattaforma.

Ecco le proposte dello stand della chiocciola a solleticare le papille gustative dei partecipanti all’Aperitivo Festival:

Vino da Sete Sfusobuono, un rosso leggero da beva estiva fresco, agile e fragrante a base di uve Barbera, Freisa e Sangiovese, realizzato nel Monferrato e i vini rosa selezionati da Slow Wine in abbinamento a pane, acciughe e bagnetto verde.

Vermouth Sfusobuono, la tradizione piemontese da bere liscio o miscelato. Realizzato in esclusiva da Antica Distilleria Quaglia senza coloranti sintetici, né conservanti, né aromi artificiali, e i vini bianchi selezionati da Slow Wine in abbinamento alla ricetta ligure di levante per eccellenza: il crostino con il brandacujun.

Un aperitivo dal sapore genovese, un’anticipazione dell’evento a cui Slow Food vuole invitare il pubblico dell’Aperitivo Festival: dall’1 al 4 giugno infatti al Porto Antico di Genova si terrà l’undicesima edizione di Slow Fish, la manifestazione biennale organizzata da Slow Food e Regione Liguria dedicata agli ecosistemi acquatici. Coast to Coast è il tema dell’edizione 2023, un modo per sottolineare che mari, oceani e acque interne non sono ecosistemi a sé stanti rispetto a quelli dove si svolge la vita umana: gli ambienti acquatici e la terraferma sono strettamente interconnessi.

Incontri e dibattiti animeranno Porto Antico e Piazza Caricamento, ma non solo! La Slow Fish Arena sarà anche il ritrovo per l’aperitivo, occasione perfetta per ascoltare le testimonianze dei produttori di vino e di olio extravergine di oliva delle aree costiere. E, ovviamente, per assaggiarne i prodotti. A Slow Fish il piacere legato al gusto sarà affrontato in maniera consapevole, ricordando che dalle nostre scelte dipendono sia la qualità della nostra vita sia la salute del pianeta.

Non mancheranno i Laboratori del Gusto, occasioni speciali in cui approfondire il concetto di ecosistemi costieri e la conoscenza di interi territori in molteplici preparazioni e abbinamenti.

Tornerà anche l’area dedicata a Food Truck, Cucine di Strada e Birre Artigianali, per assaggiare le tante proposte dello street food all’italiana accompagnati da una buona birra. In questa edizione l’Enoteca tornerà ad affacciarsi sul mare del Porto Antico, in Piazza delle Feste, dove i visitatori potranno degustare oltre 300 etichette selezionate dal team della Banca del Vino e della redazione della guida Slow Wine.

Pesci, conserve, sali, spezie e oli extravergini e poi ancora erbe officinali e aromatiche, riso, frutta e ortaggi: il Mercato di Slow Fish 2023, con le sue bancarelle e le collettive regionali, espone il meglio dei prodotti della pesca e dell’agricoltura costiera, o nel caso del riso, di un’agricoltura che rappresenta un vero e proprio ecosistema acquatico. Da sempre infatti gli eventi di Slow Food sono anche un’occasione per fare la spesa e conoscere produttori straordinari provenienti dall’Italia e dal mondo, assaggiare e acquistare i loro prodotti e imparare a conoscerne le caratteristiche e la storia.

Il programma completo è consultabile sul sito.

Slow Wine vi aspetta ad Aperitivo Festival dal 26 al 28 maggio presso il Nhow Hotel di Milano - Via Tortona 35 -; al Porto Antico di Genova dal 1 al 4 giugno e poi di nuovo a Milano il prossimo 7 ottobre per l’imperdibile presentazione della 14esima guida Slow Wine, che torna nel calendario di appuntamenti della sesta edizione di Milano Wine Week, in programma dal 7 al 15 ottobre 2023.

Adnkronos - Vendemmie