smart #3: il SUV Coupé elettrico

Smart #3 è stata svelata al Salone dell’auto di Shanghai 2023.

Un modello completamente elettrico, il primo SUV Coupé di un Marchio oggi controllato dalla Geely e dalla Mercedes: smart cambia completamente veste, puntando sul segmento premium.

Il lancio della nuova vettura riafferma la visione pionieristica del brand nell’esplorare le migliori soluzioni per la mobilità urbana.

Dirk Adelmann, CEO di Smart Europe, nell’occasione ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di presentare finalmente al mondo la nostra prima coupé sportiva in assoluto, la nuovissima smart #3. In qualità di pioniere completamente elettrico, Smart si impegna ad assicurare una qualità senza compromessi perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di soddisfare le molteplici e mutevoli esigenze di mobilità. Smart continuerà ad espandere la sua famiglia di prodotti per offrire una varietà di auto che si adattino in modo ottimale a diversi gruppi di clienti e stili di vita".

smart #3 sarà commercializzata a partire dal prossimo anno.

Il design del nuovo SUV Coupé è contraddistinto da linee morbide con l’obiettivo di migliorare il suo coefficiente aerodinamico: il Cx si attesta a 0,27.

Nel frontale i gruppi ottici a LED Cyber Sparks, uniti tra di loro da una striscia luminosa, caratterizzano il design a “naso di squalo”.

Dal montante “C”, la linea del tetto degrada dolcemente verso la parte posteriore, dove i fari sono impreziositi da elementi “pixelati” che accentuano la sensazione di vetture premium.

Un corpo sportivo e dinamico ripreso nell’abitacolo dove sono presenti bocchette circolari ispirate alle turbine, la plancia è ben accordata con la console superiore, quest’ultima ospita il display centrale da 12,8 pollici.

I sedili anteriori hanno i poggiatesta integrati, a richiesta o di serie, a seconda dell’allestimento, è disponibile l’impianto audio Beats con 13 altoparlanti.