Smart City Expo e Tomorrow Mobility riconnettono l'ecosistema dell'innovazione urbana

BARCELLONA, Spagna, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Smart City Expo World Congress (SCEWC), il principale summit internazionale per le città e le soluzioni urbane intelligenti, organizzato da Fira de Barcelona e Tomorrow Mobility World Congress (TMWC), ha riunito e riconnesso l'ecosistema dell'innovazione urbana per una tre giorni nella metropoli catalana. Con oltre 14.000 partecipanti provenienti da 120 Paesi, 400 città e 350 esperti, gli eventi hanno nuovamente stimolato il dibattito globale sulla trasformazione urbana, con resilienza, sostenibilità e vivibilità come argomenti chiave in un paesaggio post-pandemico. Per la prima volta, il Smart City Expo World Congress e Tomorrow Mobility si sono svolti congiuntamente a PUZZLE X.

Nella loro prima edizione ibrida, SCEWC e TMWC hanno anche registrato 16.000 partecipanti digitali, che hanno seguito i tre giorni di contenuti e interviste trasmessi attraverso Tomorrow.City, la piattaforma digitale dell'evento.

Il direttore di Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti, ha dichiarato oggi che "l'evento di quest'anno si è dimostrato una delle edizioni più importanti di Smart City Expo. L'ecosistema dell'innovazione urbana ha dovuto ricollegarsi dopo 18 mesi di restrizioni e difficoltà. E Barcellona è stata ancora una volta il luogo scelto da città, aziende ed esperti di tutto il mondo per riunirsi di nuovo e riavviare la necessaria spinta verso una trasformazione urbana sostenibile. Stiamo già preparando l'edizione 2022 e siamo certi che sarà la migliore in assoluto".

SCEWC ha affrontato le principali sfide urbane attraverso un programma di conferenze strutturato in otto temi: Tecnologie abilitanti, Energia e ambiente, Mobilità, Governance, Stile di vita e inclusione, Economia, Infrastrutture ed edifici, Sicurezza e protezione. Gli eventi hanno vantato relatori di primo piano come Carlos Moreno, scienziato e incaricato speciale per le smart city del sindaco di Parigi; Jeff Merrit, Responsabile della trasformazione urbana al World Economic Forum, che è stato il primo Direttore dell'innovazione della città di New York; e María Fernanda Espinosa, già Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

World Smart City AwardsLa città di Buenos Aires è stata scelta come Smart City del 2021 per un piano di lunga durata di gestione dei rifiuti solidi, che è stato in grado di ridurre la dislocazione dei rifiuti nelle discariche locali e promuovere la riduzione e la separazione dei rifiuti. Benedetta Tagliabue e Carlos Moreno hanno ricevuto il Leadership award per il loro contributo a progetti relativi a smart city in tutto il mondo nel corso degli ultimi 10 anni.

Dopo aver chiuso con successo il 2021, SCEWC sta già lavorando alla sua undicesima edizione, che si terrà dal 15 al 17 novembre 2022.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1692582/Smart_City_Expo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg