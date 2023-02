Smart working fragili, "proroga fino al 30 giugno"

Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo: "Non era un risultato scontato, impegno rispettato". Martedì il voto sul dl Milleproroghe in Senato

Smart working per i lavoratori fragili prorogato fino al prossimo 30 giugno. L'annuncio è del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo: "Con l'emendamento al Milleproroghe confermiamo l’attenzione del Governo per i lavoratori fragili, investendo risorse per la tutela e la salvaguardia di quelle categorie di dipendenti del comparto pubblico a cui dobbiamo prestare maggiore attenzione", sottolinea. Il decreto Milleproroghe è stato approvato oggi dalle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato, che hanno conferito quindi il mandato ai relatori Balboni e Damiani dopo aver votato gli emendamenti. Il testo è atteso ora martedì 14 in Aula, alle ore 16.30.

"Non era un risultato scontato - prosegue Zangrillo - ma abbiamo lavorato intensamente, trovando le risorse anche per le sostituzioni di personale indifferibile del comparto scuola e sanitario mettendo insieme le imprescindibili esigenze di tutela dei lavorati e la garanzia dei servizi". Anche in questa occasione abbiamo dimostrato di non creare distinguo tra lavoratori pubblici e lavoratori privati".

Parlando della trasformazione digitale nel mercato del lavoro pubblico e privato ad un evento organizzato da Italian Digital Revolution per l'avvio del 2023 anno europeo dedicato alle competenze, ha poi aggiunto: "Il sogno non deve essere il posto fisso, la vera ricchezza delle nuove generazioni è quella che consentirà di vivere il mercato del lavoro in maniera virtuosa senza avere delle ansie" e dunque "non è trovare l'azienda con il posto fisso ma sapere di essere detentori di un profilo di competenze che è quello che le aziende cercano. E questo vale anche per la Pa". "Spero che i giovani - sottolinea ancora - guardino la Pubblica amministrazione non perché garantisce il posto fisso ma perché consente di fare delle esperienze sfidanti".

"Siamo tutti costretti ad aggiornarci in modo continuo e collocandovi nel mondo del lavoro - ha detto rivolgendosi ad una platea di liceali intervenuta all'evento - io credo che la cosa più importate non sia trovare all'inizio l'azienda che vi paga di più, o che sembra la più fashion ma cercare di collocarvi nelle organizzazioni che vi offrono l'opportunità di continuare a formarvi, a crescere e ad arricchire le vostre capacità".

"In Italia stiamo assistendo ad un paradosso - ha proseguito il ministro - abbiamo una disoccupazione intorno all'8% eppure abbiamo 750mila posti lavoro inevasi perché mancano le competenze. Sta succedendo una cosa interessante oggi non sono più le aziende che scelgono i lavoratori ma sono i lavoratori che si scelgono le aziende".