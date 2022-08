Accordo semplificato per le comunicazioni dei nominativi dei dipendenti che operano da casa

Smart working, novità in arrivo dal 1 settembre con l'accordo semplificato per le comunicazioni dei nominativi dei dipendenti che operano da casa. Basterà infatti una comunicazione telematica al ministero del Lavoro dei nominativi e delle date di inizio e fine delle prestazioni in modalità agile.