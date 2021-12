Smart working, Tribunale dà ragione a lavoratore fragile

Il Tribunale del Lavoro di Messina ha accolto il ricorso cautelare di un dipendente regionale, considerato "soggetto fragile", e ha ordinato alla Regione siciliana di rimetterlo immediatamente in smart working visto il repentino aumento dei contagi da Covid-19 e sulla base delle normative nazionali.

"E’ una grande vittoria per il nostro sindacato e per tutti i lavoratori considerati fragili – dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto che, con l’avvocato Giusy Maria Binaggia del Foro di Palermo, hanno promosso il ricorso – La Regione, così come tante altre Pubbliche Amministrazioni, ha disatteso le leggi rimandando in ufficio anche chi, per le proprie condizioni di salute, è maggiormente esposto ai rischi da contagio di Covid-19".

"Adesso - concludono - siamo pronti a promuovere ricorsi in tutta la Sicilia a tutela dei lavoratori fragili, non solo dipendenti della Regione ma anche di Comuni, ex Province e Pubbliche Amministrazioni, invitando tutti i dipendenti a promuovere azioni legali per far valere i loro diritti".