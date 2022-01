Lo attestano i dati dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche

Sono ormai 7 milioni gli italiani che dall'inizio della pandemia lavorano da casa. Il 61% lo fa almeno per tre giorni alla settimana. Secondo uno studio Inaap, Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, su un campione di oltre 45.000 interviste, nel periodo marzo - luglio del 2021, in molti ne hanno scoperto i vantaggi.