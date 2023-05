SN4IFUN gold partner della finale del Campionato Peroni TOP 10

Domenica 28 maggio l’app for fun di Snaitech sarà in campo nel match che assegnerà il titolo di Campione d’Italia nel Rugby

Milano, 26 maggio 2023 – SN4IFUN, l’app Snaitech che premia la cultura e la passione sportiva con news, quiz e pronostici, sarà gold partner della Finale del Campionato Peroni Top 10 2023, in programma domenica 28 maggio alle ore 21 presso lo Stadio Lanfranchi di Parma.

Tutto è pronto per la finalissima del campionato Peroni Top 10, massima competizione del rugby italiano a livello maschile, che vedrà impegnate il Rugby Rovigo Delta contro i campioni in carica del Petrarca Padova. La posta in palio è alta: il vincitore conquisterà il titolo di Campione d’Italia della palla ovale.

In qualità di gold partner, SN4IFUN sarà presente con una comunicazione dedicata sui LED e sui cartelli intorno al terreno di gioco. In occasione dell’importante evento che si svolgerà in Emilia-Romagna, recentemente colpita dall’alluvione, SN4IFUN attiverà sui LED destinati un messaggio di solidarietà promosso dal Gruppo Snaitech: fino al prossimo 23 giugno, infatti, sul sito www.snai.it, sull’app snaisport, nei circa 2mila punti vendita dislocati sul territorio e presso la rete Snaipay sarà possibile effettuare delle donazioni a favore della popolazione colpita dalle alluvioni senza dover scommettere sugli eventi sportivi.

La collaborazione con la Federazione Italiana Rugby si fonda sulla condivisione, promozione e diffusione dei valori sani dello sport quali l’inclusione, l’aggregazione e il riconoscimento sociale, perfettamente rappresentati dal rugby, disciplina simbolo del fairplay sportivo.

Inoltre, per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano l’assegnazione dello scudetto verrà trasmesso in diretta tv dalle telecamere di Rai 2, e in prima serata.

