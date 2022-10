SNAI arricchisce la sua offerta Live Pronostici sui tiri in porta e titoli totali. E c’è la nuova scommessa Race

Nuove tipologie di gioco in arrivo per le partite di Serie A, Champions League e campionati europei.

Milano, 11 ottobre 2022 – Da questa settimana il palinsesto di Snai diventa sempre più ricco. Negli eventi che riguardano Serie A, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Champions League, Europa League, MLS, coppe nazionali e, da novembre, sulle partite del Mondiale in Qatar, sarà possibile puntare live e in esclusiva sul numero di tiri dei singoli giocatori. Le quote Under/Over su “Tiri in porta” e “Tiri totali” saranno a disposizione sia sul canale online che sul retail.

Una vera e propria rivoluzione del live betting, infatti verrà anche proposta la nuova scommessa Race. Quale sarà l'evento che si verificherà per primo nella fascia di minuti oggetto del pronostico? Rimessa laterale, calcio di punizione e rimessa dal fondo sono soltanto alcuni dei tanti esiti disponibili sulla piattaforma Snai.

Si comincia già dal turno di Champions League, che vedrà martedì sera in campo il Milan a San Siro contro il Chelsea e la Juventus in Israele. Quante volte, per citare un attaccante rossonero, Giroud tirerà in porta? E cosa accadrà in un determinato momento della partita? A partire da oggi, quindi, il consumatore Snai potrà beneficiare di un’offerta di intrattenimento live più amplia e innovativa garantendo un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente.

