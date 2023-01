SNAI – Australian Open: Djokovic a Melbourne da favorito. Il trionfo di un italiano? Un sogno a quota 15

Il serbo, dopo aver saltato la scorsa edizione del primo Slam stagionale, si ripresenta in pole position: il decimo successo vale 1,90. Il tennis azzurro si aggrappa a Berrettini e Sinner, entrambi a 20

Milano, 13 gennaio 2023 – La stagione del grande tennis riparte dall’Australia. Dopo l’antipasto della United Cup, in cui l’Italia è arrivata fino alla finale persa contro gli Stati Uniti, ecco l’appuntamento con il primo Slam del 2023. Quell’Australian Open che lo scorso anno Novak Djokovic saltò a causa dell’espulsione dovuta ai suoi problemi legati al vaccino. Ora che il serbo è tornato a Melbourne, i favori del pronostico sono tutti per lui, che questo torneo – al via nella notte tra domenica e lunedì – lo ha vinto ben nove volte. Il decimo successo, su Snai, vale 1,90, con il solo Medvedev a inseguirlo entro la quota in doppia cifra (6,50). A 15 si giocano l’idolo di casa Kyrgios e Tsitsipas, mentre Rafa Nadal – che nel 2022 fu protagonista di una vittoria straordinaria – è a 18. Per trovare un italiano bisogna andare poco più in basso, fino al 20 che accompagna Matteo Berrettini (semifinalista lo scorso anno proprio contro Nadal) e Jannik Sinner, che invece si fermò nei quarti di finale. C’è anche la quota per “un italiano vincitore”, senza specificarne il nome (al via ci sono anche Musetti, Sonego, Fognini e il qualificato Bellucci) e si gioca a 15. La quota di Sinner si abbassa a 10 per una sua qualificazione alla finale, con Berrettini che sale invece a 25 vista la sua presenza nella parte bassa, la stessa di Djokovic.

Donne - Anche il torneo femminile ha una grande favorita in vantaggio sul resto del tabellone: è la polacca Iga Swiatek, che a Melbourne oltre a non aver mai vinto non ha neanche mai raggiunto la finale. Il primo trionfo “down under” su Snai si trova a 3,50, con la bielorussa Aryna Sabalenka prima antagonista a 7,50. Lontane le italiane: Camila Giorgi a 150, Martina Trevisan a 500.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434