SNAI – Champions League: Inter, finale a un passo Altra vittoria a 2,05, la qualificazione crolla a 1,07

Martedì a San Siro il ritorno dell’Euroderby, con il Milan che deve rimontare due gol per andare ai supplementari: il successo rossonero nei 90’ a 3,80, Pioli in finale addirittura a 9,00

Milano, 15 maggio 2023 – L’Inter è a un passo dalla finale di Champions League. Il 2-0 della gara di andata consegna un match point alla squadra di Simone Inzaghi, da sfruttare nei secondi 90 minuti dell’Euroderby contro un Milan uscito con le ossa rotte anche dall’ultimo weekend di campionato, con la sconfitta sul campo dello Spezia. Le quote Snai, ovviamente, sono tutte dalla parte dell’Inter: un’altra vittoria – fa fede il risultato dei 90 minuti – si gioca a 2,05, con il pareggio a 3,30 e il «2» - martedì sera sono formalmente in casa i nerazzurri – a 3,80.

Passaggio del turno Il risultato di mercoledì scorso ha praticamente azzerato la quota per il passaggio del turno dell’Inter: la qualificazione, da raggiungere eventualmente anche con tempi supplementari o rigori, vale 1,07, con il Milan addirittura a 9,00. C’è tanta Inter anche in cima alla lavagna per i possibili marcatori del derby di ritorno: comanda Lautaro Martinez a 2,75, seguito da Lukaku e Dzeko a 3,25, con Giroud primo milanista a 3,75. Un altro 2-0 nerazzurro vale infine 10 volte la posta. Almeno nelle previsioni sarà un derby da Under (1,70), con l’Over a 2,00, mentre c’è un equilibrio quasi perfetto tra Goal (1,80) e No Goal (1,90).

Obiettivo Istanbul La vittoria nel primo dei due derby ha fatto crollare anche la quota per l’Inter campione d’Europa: da 7,00, i nerazzurri sono scesi a 4,00, dietro il Manchester City che continua a dominare a 1,75. Terzo il Real Madrid a 5,25 (mercoledì sera il ritorno dell’altra semifinale), con il Milan schizzato a 25.

