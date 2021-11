SNAI – Champions: Milan, a Madrid impresa da 5,50 Inter-Shakhtar, fuga dallo 0-0

Rossoneri obbligati a vincere in casa dell'Atletico, ma gli spagnoli partono con i favori del pronostico. Nerazzurri a un passo dalla qualificazione: a 1,33 la vittoria con gli ucraini, contro i quali gli ultimi tre incontri sono finiti senza reti. Chelsea in vantaggio sulla Juve, Atalanta da «2» in casa dello Young Boys.

Milano, 22 novembre 2021 – Milan, ultimo appello. Mercoledì, al Wanda Metropolitano, i rossoneri devono assolutamente battere l'Atletico Madrid, se vogliono coltivare ancora speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League. Operazione a dir poco complicata, a giudicare dalle quote SNAI, che assegnano agli spagnoli un favore piuttosto netto. La vittoria di Simeone su Pioli vale appena 1,60, ed è quindi ritenuta molto più probabile del colpo rossonero, dato a 5,50. Vale 4 volte la scommessa un pareggio che lascerebbe al Milan qualche chance per il terzo posto, buono in chiave Europa League. Considerato il risultato dell'andata (2-1 per gli spagnoli), per il Diavolo sarebbe ideale un successo con due reti di scarto, così da acquisire la precedenza sull'Atletico in caso di parità di punteggio. Al riguardo, lo 0-2 rossonero vale 33 volte la scommessa, l'1-3 è dato a 50. Il risultato più probabile è l'1-0 per l'Atletico, a 7,00.

Inter, un'altra «X» a 5,50 - Decisamente più corpose le possibilità di qualificazione per l'Inter, che mercoledì ospita lo Shakhtar Donetsk. Una vittoria blinderebbe il passaggio del turno, nella non improbabile ipotesi di una vittoria del Real Madrid in casa dello Sheriff Tiraspol. L'«1» nerazzurro è proposto su SNAI a bassa quota, 1,33, mentre il «2» sarebbe una sorpresa da 8,50. La squadra di Inzaghi punta a rompere l'incantesimo dello 0-0, risultato che ha caratterizzato gli ultimi tre incroci dell'Inter con la squadra ucraina. Un'altra «X» si gioca a 5,50, l'ennesimo risultato senza reti è in quota a 16.

Juve da Under - Prima delle milanesi saranno di scena Juventus e Atalanta, che domani vanno in visita rispettivamente a Chelsea e Young Boys. I bianconeri, già qualificati, non perdendo manterrebbero il primo posto solitario nel girone. Il pronostico però parla inglese, con il segno «1» a 1,65, la «X» a 3,80 e il «2» della Juve a 5,25. In Champions la squadra di Allegri ha incassato solo due reti in 4 gare, il Chelsea ha fatto ancora meglio, con un gol al passivo. Logico attendersi una partita da Under, che infatti si colloca a quota più modesta (1,75), rispetto all'Over (1,95).

Atalanta, Over facile - La trasferta svizzera è fondamentale per l'Atalanta, che con una vittoria andrebbe ad occupare uno dei due primi posti nel girone, in attesa del verdetto all'ultimo turno. Il pronostico SNAI è favorevole, visto che il «2» viaggia a 1,80 e il segno «1» sale fino a 3,90. Il pareggio potrebbe essere un'opportunità o un problema a seconda del risultato fra Manchester United e Villarreal, attualmente prime a 7 punti, 2 in più rispetto all'Atalanta. In ogni caso, la «X» è un'ipotesi da 4,00. La squadra di Gasperini mantiene anche in Europa la sua tendenza Over, esito in effetti dato a bassa quota, 1,50. L'Under si gioca a 2,40.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434