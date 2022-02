SNAI – Coppa Italia: derby, più Inter che Milan Juve avanti a Firenze, per Vlahovic gol a bassa quota

Semifinali di andata, per i nerazzurri un pronostico scacciacrisi. Bianconeri da «2» e il serbo, davanti ai suoi ex tifosi, è il bomber più “caldo”.

Milano, 28 febbraio 2022 – Non è passato neanche un mese dalla doppietta con cui Giroud ha ribaltato il derby di campionato, ed ecco la nuova sfida tra Milan e Inter, che domani si ritrovano nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il pronostico degli analisti Snai si orienta sull'Inter, che proprio a partire dal derby del 5 febbraio scorso è entrata in un periodo critico (due soli punti in quattro gare) culminato con lo 0-0 di venerdì scorso in casa del Genoa. Il «2» nerazzurro si gioca a 2,30, quota sensibilmente più bassa rispetto al 3,05 del segno «1» milanista. Anche i precedenti parlano in favore dell'Inter, che nelle ultime tre stagioni, compresa la presente, ha vinto 4 stracittadine sulle sette giocate, perdendone due. Fra le due squadre il pareggio esce di rado: solo due volte nelle ultime dieci sfide. Domani, la «X» è un'ipotesi da 3,45. Nell'ottica del doppio confronto, ancora Inter avanti: il passaggio in finale degli uomini di Inzaghi vale 1,50, il Milan insegue a 2,30. Quanto ai possibili cannonieri di domani, i più attesi sono Giroud, Dzeko e Lautaro, tutti a 3,00. A ridosso Leao, a 3,50, con Sanchez a 3,75.

Viola, finale a 3,00 - Mercoledì, nell'altra semifinale, la Fiorentina ospita la Juventus, in un match sempre ricco di significati per una rivalità ormai radicata, a cui si aggiunge il caso Vlahovic, che affronta il suo recentissimo passato. Il serbo è di gran lunga il maggiore candidato al gol, dato su Snai a bassa quota, 2,25. Lo seguono Morata, a 3,25, e Piatek, a 3,50. Scongiuri dei tifosi viola a parte, si può giocare anche su una doppietta di Vlahovic, data a 7,00. Quanto al pronostico della sfida, prevale il «2» bianconero a 2,35, mentre il segno «1» della Fiorentina vale 3 volte la posta e la «X» si gioca a 3,40. Juve nettamente avanti per il passaggio del turno, dato a 1,33 contro il 3,00 viola

