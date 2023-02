SNAI – Europa e Conference League: tutte le italiane favorite.La Roma a 1,67 col Salisburgo ha la quota più bassa

Giovedì sera si gioca il ritorno degli spareggi per un posto negli ottavi: la Fiorentina a 1,75 contro il Braga è l’unica quasi sicura della qualificazione, in pole anche la Juventus a Nantes («2» a 1,80) e la Lazio a Cluj (1,90)

Milano, 22 febbraio 2023 – In Europa e Conference League l’obiettivo delle squadre italiane è quello di fare l’en plein. Dopo le gare di andata, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina hanno chance di passare il turno, con i viola che hanno già ipotecato la qualificazione vincendo 4-0 in casa del Braga. L’unica che riparte da un risultato di svantaggio è la Roma, che giovedì scorso ha perso a Salisburgo ma ha ancora possibilità di ribaltare il punteggio dell’andata: il segno «1» (fa fede il risultato dei 90’ regolamentari) a 1,67 ha la quota Snai più bassa tra quelle delle italiane impegnate, con il pareggio a 3,75 e il successo degli austriaci a 5,25. La sconfitta di una settimana fa rende però la squadra di Jaissle favorita per il passaggio del turno, che comprende quindi anche i supplementari e gli eventuali calci di rigore. Salisburgo avanti a 1,80, Roma subito dietro a 2,00. Riparte dall’1-1 invece la Juventus, impegnata in trasferta sul campo del Nantes. Sebbene i bianconeri giochino la gara di ritorno in trasferta, la lavagna è tutta dalla loro parte: il «2» nei tempi regolamentari è a 1,80, seguito a distanza dal pari a 3,50 e dall’«1» a 4,50. Per le quote relative al passaggio del turno, la squadra di Allegri scende a 1,40, con il Nantes a 2,95. Juventus che, tra l’altro, è ai piedi del podio nelle quote antepost per la vittoria finale: guida l’Arsenal a 4,75, con Manchester United e Barcellona a 6,00, anche se una delle due sarà per forza eliminata al termine di questo turno.

Conference League - Giovedì si giocano anche le gare di ritorno degli spareggi di Conference League. La Fiorentina, reduce dalla netta vittoria in casa del Braga, non sembra avere problemi sulla sua strada: un altro successo, stavolta al Franchi, paga 1,75, mentre «X» e «2» valgono rispettivamente 3,85 e 4,50, con l’antepost per il passaggio del turno che è stato chiuso visto lo scarto netto con cui la squadra di Vincenzo Italiano ha vinto in trasferta. La Lazio, sul campo del Cluj, difende invece il gol di vantaggio dell’Olimpico: un’altra vittoria dei biancocelesti entro i 90 minuti si assesta a 1,90, mentre il pareggio – che darebbe comunque la certezza del passaggio del turno a Sarri – paga 3,40, con l’«1» infine a 4,25. Per gli analisti Snai non sembrano esserci i presupposti per la rimonta, visto che la qualificazione della squadra biancoceleste vale solo 1,12 e quella dei romeni è a 6,00. La Lazio è ancora in testa al tabellone antepost per la vittoria finale, a 5,50 in compagnia di Villarreal e West Ham; la Fiorentina, a 10, è subito dietro.

