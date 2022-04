SNAI – Europa League: Lipsia-Atalanta, il «2» vale 4,00 Conference, a 1,90 il riscatto della Roma a Bodo

I nerazzurri cercano l’impresa in Germania nell’andata dei quarti: tedeschi favoriti a 1,80, ma nelle quote per il passaggio del turno c’è equilibrio. Mourinho torna in Norvegia dove a ottobre subì sei reti.

Milano, 6 aprile 2022 – Sono due le squadre italiane impegnate nelle coppe europee: l’Atalanta in Europa League e la Roma in Conference League. Per arrivare alle finali servirà superare altri due turni: giovedì sera si torna in campo per l’andata dei quarti, con la squadra di Gian Piero Gasperini che a Lipsia cercherà di mettersi alle spalle la sconfitta in campionato contro il Napoli e – complessivamente – un momento poco brillante in campionato. La quota per la vittoria dei nerazzurri, però, è alta: il «2» si gioca a 4,00, seconda offerta di tutti i quarti dietro soltanto alla vittoria casalinga dell’Eintracht Francoforte sul Barcellona a 4,50. Il successo del Lipsia, allenato dal tecnico di origini italiane Domenico Tedesco, vale invece 1,80, con il pareggio a 3,75. Se l’Atalanta parte dietro nell’«1X2» relativo alla gara di andata, c’è equilibrio nelle quote sul passaggio del turno: i tedeschi restano favoriti a 1,70, ma l’Atalanta segue a ruota a 2,00. Lipsia e Atalanta sono anche seconda e terza nell’antepost vincente Snai, rispettivamente a 4,00 e 6,50, alle spalle del Barcellona che guida la lavagna a 2,50.

Roma, conto aperto – In Conference League, la Roma ritrova i norvegesi del Bodo Glimt, ai quali si lega il ricordo della più brutta serata della stagione giallorossa, il 6-1 subito a ottobre proprio a Bodo dalla squadra di José Mourinho nella fase a gironi. I norvegesi hanno cambiato diversi giocatori; la Roma, dall’altra parte, è in un buon momento (dieci risultati utili di fila in campionato e ancora l’effetto del successo nel derby). Motivi, questi, per cui i giallorossi partono avanti nelle quote Snai: il «2» è a 1,90, mentre la vittoria del Bodo e il pareggio viaggiano a contatto, a 3,60 e 3,65. La porta di Rui Patricio è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque partite di Serie A: occhio, quindi, al No Goal a 2,25. Roma strafavorita anche per il passaggio del turno: la qualificazione alle semifinali vale 1,25, quella del Bodo 3,55. La squadra di Mourinho parte in pole position anche nell’antepost per chi alzerà la coppa nella finale programmata per il 25 maggio a Tirana: alla stessa quota della Roma (4,00) ci sono però anche il Leicester e il Marsiglia.

