SNAI – Europa League: più Atalanta che Bayer La Dea si candida al successo finale

Pronostico favorevole nel doppio scontro con il Leverkusen degli ottavi di finale. Nel match di domani a Bergamo il segno «1» si gioca a 1,95, il «2» tedesco vale 3,60. Atalanta quarta forza nella caccia al trofeo, dopo Barcellona, Lipsia e Siviglia.

Milano, 9 marzo 2022 – Unica italiana superstite in Europa League, l'Atalanta ha ottime possibilità di raggiungere i quarti di finale. Così la pensano gli analisti di Snai, che vedono la Dea favorita nel doppio scontro con il Bayer Leverkusen, il cui primo atto va in scena domani sera al Gewiss Stadium. Il passaggio del turno nerazzurro è dato a 1,72, il Bayer si colloca a quota 2,00. Una differenza comunque piuttosto esigua, anche perché la squadra allenata da Gerry Seoane sta conducendo una stagione molto positiva, gratificata per ora dal terzo posto in Bundesliga dietro alle due grandi Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Proprio sabato scorso, in trasferta, i rossoneri hanno costretto il Bayern al pareggio (1-1).

Pericolo Azmoun - Per quanto riguarda il pronostico sul match di domani sera, Atalanta avanti a 1,95, con il pareggio a 3,55 e il «2» tedesco a 3,60. Tra i probabili bomber primeggia Muriel a 2,75, seguito da Pasalic (3,00) e Malinovskiy (3,25). Nel Bayer assente quasi sicuramente Schick (che in campionato sta andando alla media di un gol a partita), occhio all'iraniano Azmoun, neo acquisto (ex Zenit), dato a 3,25.

Trofeo a 8,50 - Le ottime referenze europee costruite negli ultimi anni rendono l'Atalanta una delle candidate alla conquista dell'Europa League. Il tabellone Snai la vede al quarto posto, a 8,50, ai piedi di un podio formato da Barcellona (3,50), Lipsia (5,00) e Siviglia (6,00).

