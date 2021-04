SNAI – Europa League: Roma a quota semifinale ma la sfida di ritorno con l'Ajax è da tripla

Olandesi leggermente favoriti nel match di domani sera all'Olimpico. L'1-2 di Amsterdam, però, porta in vantaggio i giallorossi nel pronostico secco sul passaggio del turno.

Milano, 14 aprile 2021 – La vittoria di Amsterdam è un bel passo verso la semifinale di Europa League ma non mette al sicuro la Roma, in vista del match di ritorno con l'Ajax in programma domani. Secondo gli esperti SNAI, gli olandesi sono addirittura favoriti per la sfida dell'Olimpico, con il segno «2» dato a 2,35 e la vittoria giallorossa a quota leggermente più alta, 2,80. Un pronostico figlio anche dell'andamento della gara di andata, a lungo in mano agli olandesi, fino all'episodio decisivo del rigore del possibile 2-0 sbagliato da Tadic, che ha cambiato il verso dell'incontro. La squadra di ten Hag, pur giovane, non mostra di temere il fattore campo, peraltro quasi azzerato dalla mancanza di pubblico: delle 22 partite in trasferta giocate in questa stagione, ne ha vinte 18 e perse soltanto 2, con il Groningen in campionato e con il Liverpool in Champions League. La Roma risponde con un rendimento altissimo nelle sfide interne di Europa League: dopo lo 0-0 all'esordio con il Cska di Sofia, ha vinto le altre 4 partite giocate, segnando 14 reti e subendone appena 2. Inoltre, i giallorossi hanno a disposizione anche il pareggio, dato a 3,35, e in virtù dell'1-2 di giovedì scorso, possono perfino perdere 0-1 (esito offerto a 13). Questo fa sì che nel testa a testa secco sul passaggio del turno, la Roma sia avanti con un buon margine: la qualificazione in semifinale è a 1,33, gli olandesi sono dati a 3,25. Tra i possibili bomber della serata, il primo è Dzeko, a 2,50, mentre il suo alter ego Borja Mayoral è proposto a 3,00. Fra i Lancieri, in assenza di un attaccante puro, Tadic è il più atteso, a 2,75.

United già al sicuro, Arsenal da «2» - Meno equilibrati gli altri tre quarti di finale. Il Manchester United, nettamente favorito su SNAI per la conquista del trofeo, gioca in casa contro il Granada, già battuto 2-0 a domicilio. La qualificazione è data per acquisita, tanto che l'eventuale impresa degli spagnoli pagherebbe 33 volte la posta. Un altro successo inglese è a bassa quota, 1,45, il «2» del Granada è a 7,25. L'Arsenal ha faticato più del previsto nell'andata giocata a Londra contro lo Slavia Praga e terminata 1-1. Nel testa a testa per la qualificazione, però, resta favorito, a 1,55 contro 2,40. Il «2» dei Gunners a Praga è offerto a 1,80, il segno «1» dello Slavia sale fino a 4,50. Quasi in porto il Villarreal, dopo la vittoria per 1-0 in casa della Dinamo Zagabria. Un altro successo spagnolo è a 1,48, mentre il ribaltone dei croati viaggia a 7,25.

