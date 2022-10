SNAI – Europa League: Roma, sorrisi col Betis a 1,80 Lazio in Austria per il riscatto: «2» a 1,70

Le romane tornano in campo: i giallorossi affrontano da favoriti una delle sorprese della Liga, per Sarri l’imperativo è cancellare la brutta sconfitta in Danimarca. In trasferta anche la Fiorentina in Conference League: colpo in Scozia a 1,55

Milano, 5 ottobre 2022 – Terzo impegno in Europa League per le due squadre romane. Tre punti nelle prime due giornate sia per la Roma (che ha debuttato perdendo in casa del Ludogorets prima di battere l’HJK Helsinki) che per la Lazio (vittoriosa all’esordio contro il Feyenoord prima della bruttissima sconfitta in Danimarca con il Midtjylland), che tornano in campo giovedì sera in due impegni importantissimi per il futuro nella competizione. All’Olimpico la Roma ospita il Betis, che sta facendo grandi cose nella Liga nonostante la sconfitta nell’ultimo impegno in casa del Celta Vigo. I giallorossi partono favoriti con l’«1» che vale 1,80. Nella lavagna Snai, il pareggio e il colpo degli spagnoli salgono rispettivamente a 3,70 e 4,25. Salterà, per il problema fisico al flessore del capitano della Roma, la sfida tra Lorenzo e Manuel Pellegrini: in cima alle quote dei probabili marcatori ci sono Dybala e Abraham a 2,25, con Belotti a 2,75 e Zaniolo a 3,00. Il pericolo numero uno, per la Roma, è Borja Iglesias: un gol del “Panda” all’Olimpico vale 3,50. Nelle quote antepost per il primo posto nel girone, , invece, Betis (a punteggio pieno) avanti a 1,90 con la Roma a 2.

Lazio per la rivincita - Dopo la batosta (5-1) in Danimarca la Lazio ha stravinto in campionato contro Cremonese e Spezia. La marcia della squadra biancoceleste in Europa League riparte ora dalla trasferta sul campo dello Sturm Graz, con le quote tutte dalla parte della squadra di Sarri, favorita a 1,70. Gli altri due segni, «1» e «X», sono a stretto contatto a 4,50 e 4,00. Immobile, Milinkovic-Savic e soci stanno divertendo i tifosi della Lazio e regalando risultati con tanti gol: l’Over in Austria si gioca a 1,65 (Under a 2,10), il Goal a 1,60 (No Goal a 2,15). Dopo due giornate, le quattro squadre del Gruppo F sono tutte a tre punti: al comando della lavagna per il primo posto c’è proprio la Lazio a 1,90, con il Feyenoord a 2,85 a seguire.

Conference League - Giovedì sera torna in campo anche la Fiorentina in Conference League. I viola non hanno iniziato bene la loro avventura europea, visto il solo punto collezionato tra Rigas in casa e Basaksehir fuori: per la trasferta in Scozia sul campo degli Hearts of Midlothian, quote tutte dalla parte della squadra di Vincenzo Italiano, la cui vittoria si gioca a 1,55.

