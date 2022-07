SNAI – Europeo femminile: l’Italia ha un solo risultato. Ma le Azzurre partono in pole: «1» col Belgio a 2,15

Lunedì sera a Manchester la Nazionale si gioca la gara decisiva per l’accesso ai quarti: la vittoria è d’obbligo. Il pareggio a 3,45 e la sconfitta a 3,05 eliminerebbero la squadra di Milena Bertolini

Milano, 15 luglio 2022 – Tutto in 90 minuti. Lunedì sera, a Manchester, la Nazionale femminile si gioca lo scontro diretto contro il Belgio che vale la qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo. Il pareggio (1-1) contro l’Islanda tiene aperta la porta per le ragazze di Milena Bertolini, che non hanno però alternative alla vittoria, che dovrà essere per forza legata a un successo o a un pareggio della Francia (già qualificata e già sicura di chiudere il Gruppo D al primo posto) contro l’Islanda. Le quote Snai sorridono all’Italia, favorita con l’«1» a 2,15 che porterebbe le azzurre tra le prime otto d’Europa. Se il successo del Belgio è in lavagna a 3,05, il pareggio che eliminerebbe comunque la Nazionale si gioca a 3,45. Equilibrio tra Under (1,90) e Over (1,80), mentre il Goal a 1,63 parte in vantaggio sul No Goal a 2,10.

Antepost - Il pareggio contro l’Islanda ha fatto ulteriormente schizzare in alto la quota per la vittoria finale dell’Italia: partite a 20, le azzurre sono salite a 100 dopo la sconfitta al debutto contro la Francia, e ora si trovano a 150, con Francia e Inghilterra che guidano a 3,75 e la Germania subito dietro a 4,00.

