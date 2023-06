SNAI – Europeo U21: l’Italia è già obbligata a vincere. Riscatto con la Svizzera a 1,90, ma l’antepost sale a 9,00

Dopo la sconfitta con mille polemiche contro la Francia, la squadra di Nicolato domenica deve trovare i tre punti per sperare di restare in corsa. Intanto la quota per la vittoria finale schizza in alto come quella per il primo posto nel girone (da 2,50 a 6,00)

Milano, 23 giugno 2023 – Per la Nazionale Under 21 non poteva esserci esordio più amaro. Oltre alla sconfitta contro la Francia, anche tante polemiche per le decisioni arbitrali e per l’assenza del Var e della Goal Line Technology nella competizione. Ma la squadra di Paolo Nicolato non ha tempo di guardarsi alle spalle: domenica, sempre a Cluj, si torna in campo contro la Svizzera e l’imperativo è quello di vincere per non salutare in anticipo il torneo. Gli svizzeri, al debutto, hanno superato la Norvegia ma, nonostante la classifica del girone dica altro, l’Italia sul tabellone Snai parte nettamente favorita. Il segno «2» (l’Italia gioca formalmente in trasferta) si gioca a 1,90, con gli altri due esiti a distanza ravvicinata: la vittoria della Svizzera è a 3,90, il pareggio a 3,60. Il secondo Over di fila per entrambe vale 1,90, con l’Under a 1,80. Il Goal a 1,77 è invece più probabile del No Goal a 1,95.

Antepost La sconfitta contro la Francia ha fatto schizzare in alto la quota per la vittoria finale degli Azzurrini all’Europeo. Prima dell’inizio del torneo si giocava a 7,50, ora è a 9,00. Ancora più sensibile il cambio della quota per il primo posto nel girone, passata da 2,50 a 6,00. La qualificazione ai quarti, che era in lavagna a 1,10, ora è a 1,55, con la Francia avanti a 1,25.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434